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Yusuf Kaplan'dan şok uyarı! Türkiye kuşatılacak

Yusuf Kaplan'dan şok uyarı! Türkiye kuşatılacak

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan bugünkü köşesinde Türkiye'ye önemli bir uyarı yaptı. Kaplan Türkiye’yi kuşatma ve yalnızlaştırma planlarının önümüzdeki süreçte hız kazanacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 12:53 - Güncelleme: 11-01-2019 12:53

Türkiye Ortadoğu'daki özellikle de Suriye'deki gelişmelerin odağında yer alıyor. Suriye'de yaşanan her türlü gelişmenin mutlaka Türkiye'ye olumlu yada olumsuz etkisi olabiliyor. O yüzden Suriye Türkiye için çok hayati önem taşıyor. Trump ''askerlerimizi çekeceğiz'' sözünü bugün hayata geçirdi ve ABD askerleri Suriye'den çekiliyor. Herkes Suriye'de ve Ortadoğu'da bundan sonra ne gibi  gelişmelerin yaşanacağını merak ederken Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan çok ilginç bir yazı geldi. Kaplan bugün köşesinde Türkiye’yi kuşatma ve yalnızlaştırma planları yapıldığını yazdı.

Küresel sistemin Türkiye’yi bölgede devre-dışı bırakabildiği zaman, bölgedeki varlığını ve küre üzerindeki hegemonyasını sürdürebileceğini iyi bildiğini ve o yüzden hem içerden hem de dışardan çok yönlü bir kuşatma ve yalnızlaştırma stratejisi izlendiğini belirten Kaplan ''bu saatten sonra, büyük hata yapma ve tuzakları görememe lüksümüz olamaz'' dedi.

TÜRKİYE'Yİ KUŞATMA PLANLARI HIZ KAZACAK: Türkiye’yi kuşatma ve yalnızlaştırma planlarının önümüzdeki süreçte hız kazanacağı uyarısında bulunan Kaplan son aylarda Arap halklarında oluşan Türkiye sempatisini tersine çevirmek için yoğun adımların atıldığına dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN ATTIĞI ADIMLAR TEPELERİNİ ATTIRDI: Kaplan Türkiye için uygulanması planlanan kirli politikanın sebeplerini de şöyle sıraladı: ''Özellikle de Türkiye’nin savunma sanayisinde attığı önemli adımlar, Fırat Kalkanı’ndan sonra hem arazide hem de diplomaside gerçekleştirdiği çok yönlü açılımlar, küresel sistemin lordlarının tepesini attırmaya yetiyor. Tam da bu tür nedenlerle, çok yönlü bir kuşatmayla karşı karşıya Türkiye''

Suriye'den çekilme başlandı ABD ekipmanlarını topluyor

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2019 13:00 Fantaziyi bırakın Allah aşkına.Tuncer isimli kişi de,Palu ailesini korkutarak ;herşeylerini ellerinden almıştı.

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