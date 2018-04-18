Yusuf Hallaçoğlu'ndan dikkat çeken erken seçim açıklaması

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal medyada yayınladığı bir video ile Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştireceği toplantı sonrası seçimlerin daha da erkene çekileceğini iddia etti. Halaçoğlu’na göre 'MHP ve AK Parti, gelecekte daha da bozulacak dış ve iç politikada yaşanan olumsuzluklar nedeniyle seçimi kazanamayacaklarını düşündükleri için, seçim tarihini daha erken bir tarihe almayı düşünüyor.'

Halaçoğlu seçimin erkene alınarak İYİ Parti’nin önünün kesilmek istendiğini de söyledi. İYİ Partili vekil, seçimin tarihi olaraksa15 Temmuz 2018 tarihini gösterdi.

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