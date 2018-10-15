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Yusuf Halaçoğlu'ndan İş Bankası çıkışı

Yusuf Halaçoğlu'ndan İş Bankası çıkışı

MHP ve İYİ Parti eski milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, CHP'ye ait İş Bankası hisselerinin hazineye devriyle ilgili çalışmalara tepki gösterdi. Halaçoğlu, Atatürk'ün vasiyetinin tekrar gözden geçirilmesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 22:17 - Güncelleme: 15-10-2018 22:17

MHP ve İYİ Parti eski milletvekili ve bir dönem Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, siyasette yaşanan İş Bankası hisseleri ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Halaçoğlu, Atatürk’ün vasiyetine vurgu yaparak, "Vasiyete tekrar bakınız. Atatürk'e ve hukuka biraz saygınız varsa vazgeçiniz" dedi.

AK Parti ve MHP'nin Meclis gündemine getirmeyi planladığı, CHP'nin mülkiyetindeki İş Bankası hisselerinin hazineye devri tartışması sürüyor. Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk’ün, "İş Bankası'nda CHP mülkiyetindeki hisselerin hazineye devri, Atatürk'ün vasiyetnamesine ve anayasaya aykırı” açıklamasından sonra bu kez de eski milletvekili ve Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, yaşanan sürece yönelik tepkisini dile getirdi. Atatürk’ün el yazısıyla yazdığı vasiyeti paylaşan Halaçoğlu, “Beyler. Atatürk'ün vasiyeti noter huzurunda onanmıştır. Öyle rastgele bir vasiyet değildir. Kanunla hazineye devrederseniz yasama organını da zedelersiniz. Yapmayın, bu tür bir uygulamayı başlatmayınız. Yarın bu uygulama size de döner. Bir hukuk devletinde olmayacak bir şey. Vasiyete tekrar bakınız. Atatürk'e ve hukuka biraz saygınız varsa vazgeçiniz" İfadelerini kullandı.

Diğer yandan Halaçoğlu, "Türkiye İş Bankası A.Ş. pay senetleri, Atatürk'ün ölümünden önce kendi el yazısıyla kaleme aldığı 5-IX-1938 tarihli vasiyetname ile yakınlarına yapılacak belirli miktarlardaki ödemelerden sonra nemaları (faiz ve kâr payları) yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilmek koşuluyla kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakılmıştır" ifadelerin yer aldığı tarihi belgeyi de paylaştı.

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