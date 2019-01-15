Yusuf Güney tarafından darp edildiği iddia edilmişti! O kadın ilk kez konuştu

Yusuf Güney'in sosyal medyadan tanışıp buluştuğu genç kadını hesap yüzünden darp ettiği iddiası hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ünlü popçu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla iddiaları kesin bir dille yalanlasa da bugün Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına bağlanan genç kadın, o gece ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu.

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