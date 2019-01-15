Yusuf Güney tarafından darp edildiği iddia edilmişti! O kadın ilk kez konuştu

Yusuf Güney tarafından darp edildiğini iddia eden Deniz Ç., Kanal D'deki 2. Sayfa programına bağlanarak çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Yusuf Güney tarafından darp edildiği iddia edilmişti! O kadın ilk kez konuştu

Yusuf Güney'in sosyal medyadan tanışıp buluştuğu genç kadını hesap yüzünden darp ettiği iddiası hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ünlü popçu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla iddiaları kesin bir dille yalanlasa da bugün Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına bağlanan genç kadın, o gece ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu.

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Yusuf Güney tarafından darp edildiği iddia edilmişti! O kadın ilk kez konuştu

Yusuf Güney'in sosyal medya üzerinden tanıştığı Deniz Ç.'yi Bebek'te eğlence mekanında buluşup eğlendikten sonra bindikleri takside hesabın fazla olması nedeniyle darp ettiği ileri sürüldü.

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Yusuf Güney tarafından darp edildiği iddia edilmişti! O kadın ilk kez konuştu

Güney, haberlerin ardından '2. Sayfa' programına konuk olarak iddiaları yalanlayıp tersine kendisinin darp edildiğini söyledi. Ünlü şarkıcının açıklamalarından birkaç gün sonra aynı programa telefonla bağlanan Deniz Ç., yaşanan kavganın iç yüzünün şu sözlerle anlattı;

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Yusuf Güney tarafından darp edildiği iddia edilmişti! O kadın ilk kez konuştu

Mekandaydık karşı masamızda 4 tane kız oturuyor. Ben Yusuf'a kızlar için 'bu kızlar bizi çekmeye çalışıyor garsonlara söyler misin bizi çekmesinler' dedim. Yusuf'ta 'bunlar erkeklere para ödetmeye gelen kızlar' dedi bende sinirlendim...

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