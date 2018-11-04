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Yusuf el Karadavi: Türkiye için dua ediyoruz!

Yusuf el Karadavi: Türkiye için dua ediyoruz!

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi, “Tarihte önemli rol oynayan Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 14:00 - Güncelleme: 04-11-2018 14:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliği yaptığı Dünya Müslüman Alimler Birliği Beşinci Genel Kurul Toplantısı Şişli'de düzenlendi.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi, Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği ve sekseni aşkın ülkeden 1500 kişi katıldı.

KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM VAR: Karadavi, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, ilk kez 1967'de Arap-İsrail Savaşı döneminde geldiği o günkü Türkiye ile bugünkü arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Karadavi, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirme sorumluğunu üstlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerini takip ediyoruz. Köklü bir değişim var. Belki bunu içeride olanlar çok net fark edemeyebilir ama dışarıdan gelenler çok rahat bir şekilde fark ederler.

TÜRKİYE'YE DUA EDİYORUZ: Belediyelerin yaptıkları çalışmaları ve gelişmeleri görüyoruz. Tarihte önemli rol oynayan Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz. İslam sancağı yeniden göklerde sallansın. Selçuklular'dan itibaren bu topraklar geçmişte alimlere, ilim insanlarına ev sahipliği yaptı. Haçlılara dur demişler, uzak diyarlara kadar İslamiyeti yaymışlardır. Gittikleri yerlerde güzel eserler bırakmışlardır. İslam sancağı burada bir kez daha dalgalanacak ve hizmet kaynağı olacaktır. Bunu böyle bilelim.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ali 04 Kasım 2018 14:06 Allah razı olsun üstadım, dualarınızı ve dualarımızı kabul etsin.

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