Yürüyüş sırasında rastladılar devasa yumurta şoke etti bakın ne çıktı?

Jose Antonio Nievas isimli bir çiftçi, yürüyüşe çıktığı sırada nehir kıyısında sıradışı bir keşfe imza attı. Çiftçi, çukura sıkışmış dev bir yumurta gördü. Gerçeği öğrenince ise şaşkınlığı iki kat arttı.

Yürüyüş sırasında rastladılar devasa yumurta şoke etti bakın ne çıktı?

Arjantin’in başkenti Buenos Aires yakınlarındaki bir köyde Jose Antonio Nievas isimli bir çiftçi yürüyüşü sırasında rastladığı şey herkesin dikkatini çekti. Çiftçi, çukura sıkışmış dev bir yumurta gördü. Gözlerine inanamayan Jose bunun bir dinozor yumurtası olduğunu düşündü. Gerçeği öğrenince ise şaşkınlığı iki kat arttı.

19
Yürüyüş sırasında rastladılar devasa yumurta şoke etti bakın ne çıktı?

Bir gün öğleden sonra yürüyüşe çıkan Arjantinli çiftçi, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Çiftçi Jose Antonio Nievas yürüyüşe çıktığı sırada, uzmanların tarih öncesi dev bir hayvanın kalıntısı olduğuna inandığı, sıradışı bir keşif yaptı.

29
Yürüyüş sırasında rastladılar devasa yumurta şoke etti bakın ne çıktı?

Başta Jose bunun dev bir dinozor yumurtası olduğunu düşündü. Uzmanlar, yapılan keşif sonrasında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Devasa büyüklükteki ‘yumurta’nın aslında tarih öncesi çağlarda yaşamış, armadilloya benzeyen ve 10.000 yıl önce soyunun tükendiğine inanılan gliptodon fosili olduğu ortaya çıktı.

39
Yürüyüş sırasında rastladılar devasa yumurta şoke etti bakın ne çıktı?

Fosilin sahne olduğu kanısında iddialar da var. Çünkü, uzmanlar fosili henüz detaylı olarak incelemedi. Londra Doğal Tarih Müzesi’nin önde gelen isimlerinden Profesör Adrian Lister, bunun gerçek bir gliptodon fosili olduğuna inanıyor. Lister, Daily Mail’e “Fosilin gerçek olduğuna inanıyorum” dedi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro