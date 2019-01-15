Yürüyüş sırasında rastladılar devasa yumurta şoke etti bakın ne çıktı?

Arjantin’in başkenti Buenos Aires yakınlarındaki bir köyde Jose Antonio Nievas isimli bir çiftçi yürüyüşü sırasında rastladığı şey herkesin dikkatini çekti. Çiftçi, çukura sıkışmış dev bir yumurta gördü. Gözlerine inanamayan Jose bunun bir dinozor yumurtası olduğunu düşündü. Gerçeği öğrenince ise şaşkınlığı iki kat arttı.
Bir gün öğleden sonra yürüyüşe çıkan Arjantinli çiftçi, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Çiftçi Jose Antonio Nievas yürüyüşe çıktığı sırada, uzmanların tarih öncesi dev bir hayvanın kalıntısı olduğuna inandığı, sıradışı bir keşif yaptı.
Başta Jose bunun dev bir dinozor yumurtası olduğunu düşündü. Uzmanlar, yapılan keşif sonrasında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Devasa büyüklükteki ‘yumurta’nın aslında tarih öncesi çağlarda yaşamış, armadilloya benzeyen ve 10.000 yıl önce soyunun tükendiğine inanılan gliptodon fosili olduğu ortaya çıktı.
Fosilin sahne olduğu kanısında iddialar da var. Çünkü, uzmanlar fosili henüz detaylı olarak incelemedi. Londra Doğal Tarih Müzesi’nin önde gelen isimlerinden Profesör Adrian Lister, bunun gerçek bir gliptodon fosili olduğuna inanıyor. Lister, Daily Mail’e “Fosilin gerçek olduğuna inanıyorum” dedi.
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