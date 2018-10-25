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Yürüyüş için gittikleri plajda 12 TL’lik otopark ücreti alındı

Yürüyüş için gittikleri plajda 12 TL’lik otopark ücreti alındı

ANTALYA'da yürüyüş için sahile giden Erol Çebi ve hamile eşi Maria Çebi'ye, yaya olarak girdikleri plajda, kişi başı 6 lira otopark ücreti kesildi. Erol Çebi'nin itirazı üzerine tüketici hakem heyeti ücretin iadesine hükmetti. İşletmeci firma dün kararı uyguladı ve 12 lirayı iade etti.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 10:28 - Güncelleme: 25-10-2018 10:28

Antalya'da bir avukatlık bürosunda çalışan Erol Çebi, 22 Ekim 2017 günü hamile eşi Marina Çebi'nin isteği üzerine Konyaaltı ilçesindeki Topçam Plajı'na gitti. Plaj görevlileri, sadece yürüyüş yapmak isteyen Çebi ve eşinden kişi başı 6 TL ücret istedi.

Çeb, piknik için gelmediklerini, yaya olarak girip kısa süreli yürüyüş yapacaklarını söyledi. Ancak görevliler, giriş ücreti almakta ısrar etti. Verdikleri ücret karşılığında görevliler Çebi çiftine otopark fişi kesip, plaka bölümüne de çiftin adını ve soyadını yazdı. Yaya olarak girmelerine rağmen araç kabul edilip otopark fişi kesilmesini kabul etmeyen Çebi, durumu tüketici hakem heyetine taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, işletmeci şirketin savunma yapmadığına dikkati çekerek Çebi çiftini haklı gördü.

Kararda, Kıyı Kanunu'nun 5'inci maddesinde 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır' ibaresine işaret eden tüketici hakem heyeti, halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunu otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, alınan 12 TL'nin iadesini istedi.

ÜCRETİ İADE ETTİLER
Kararın ardından plajın bağlı bulunduğu belediye şirketiyle iletişime geçen Erol Çebi, ödediği 12 TL’lik ücretin iadesini talep etti. Şirket yetkilileri, 22 Ekim'de posta yoluyla Erol Çebi'ye alınan otopark ücretini iade etti.

HAKKIMI ARADIM VE KAZANDIM
12 TL’lik otopark ücretini ve 12 TL’lik vekalet ücretini tahsil ettiğini belirten Erol Çebi, “Hakkımı sonuna kadar aradım ve kazandım. İnsanlar haklarını arasın. 'Bir şey olmaz’ diyerek geçmesinler. Sorun para değildi. Ben bir haksızlığı ortadan kaldırmak için mücadele ettim" dedi.

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Kaynak : DHA

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