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Yürüyen merdiven kazası hakkında İBB'den açıklama!

Yürüyen merdiven kazası hakkında İBB'den açıklama!

İSTANBUL’da İTÜ Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu’nda yaşanan ve bir vatandaşın ağır yaralandığı yürüyen merdiven kazasın hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması...

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 17:44 - Güncelleme: 27-03-2018 17:44

İSTANBUL’da İTÜ Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu’nda yaşanan ve bir vatandaşın ağır yaralandığı yürüyen merdiven kazasın hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması...

'YÜRÜYEN MERDİVEN KAZASI HAKKINDA; 26 Şubat 2018 tarihinde Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu'nda giriş bölümündeki yürüyen merdiven revizyon (şaft rulmanlarının değişimi) nedeniyle kapatılmış, giriş ve çıkış bölümüne bariyerler konulmuştur.

27 Şubat tarihinde saat: 17.01’de bakıma alınan yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmıştır. Ardından bazı yolcular kullanıma kapalı ve bakım halinde olan, çalışmayan merdiveni kullanmaya başlamış ve yine bu yolculardan bazıları yürüyen merdivenin çalışmadığını ve çıkış kısmının kapalı olduğunu fark edip geri dönerek sabit merdiveni kullanmışlardır. Fakat bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırması sonucu merdiveni kullanmışlardır. 

Belirli bir sayıda vatandaşın merdivende birikmesi sonrası revizyondaki merdivenin üzerindeki yük arttığı için merdiveni sabit tutan bağlantı elemanları kopmuş ve merdiven basamakları kaymaya başlamıştır. Bu esnada bir yolcumuz kopan basamaklar arasındaki boşluğa düşmüştür.

Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmış ve yolcumuz Hastanede tedavi altına alınmıştır. Yolcumuzu Beyaz Masa görevlilerimiz Hastanede ziyaret etmiş ve tedavi sürecini takip etmiştir. Yolcumuz tedavi sürecinin sonunda taburcu olmuştur.

Kaza hakkında idari ve teknik tahkikat çalışmaları (revizyon işini yapan firma yetkilileri ve ilgili istasyonda görevli kişilerin savunmaları alınmıştır) yapılmış ve süreç devam etmektedir. Revizyon işini yapan firma ile ilgili sözleşme teknik tahkikat süresince askıya alınmış olup, firma işletme dahilinde herhangi bir çalışma yapmamaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…'

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