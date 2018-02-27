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Yürüyen merdiven çöktü! Bir kişi içine düştü

Yürüyen merdiven çöktü! Bir kişi içine düştü

İSTANBUL Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa bir kişi düştü. Düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 18:08 - Güncelleme: 27-02-2018 18:08

Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 1 kişinin oluşan boşluğa düştüğü belirtildi. Ekipler kurtarma operasyonu başlattı.

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdiven önce aniden durdu, ardından tekrar hareketlendi. Yürüyen merdivenlerin paletlerinin kopması sonucu ortada oluşan boşluğa bir kişi düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan boşluktaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Maşallah............... 27 Şubat 2018 19:25 Dünyanın tazminatını istesin ayrıca ceza davası açsın.ölüme sebep olabilirdi,

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