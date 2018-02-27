Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 1 kişinin oluşan boşluğa düştüğü belirtildi. Ekipler kurtarma operasyonu başlattı.
Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdiven önce aniden durdu, ardından tekrar hareketlendi. Yürüyen merdivenlerin paletlerinin kopması sonucu ortada oluşan boşluğa bir kişi düştü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan boşluktaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Yürüyen merdiven çöktü! Bir kişi içine düştü haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER