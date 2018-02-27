  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yurtta faciaya ramak kala! Lise öğrencisi 4 kız...

Yurtta faciaya ramak kala! Lise öğrencisi 4 kız...

MANİSA’da bir öğrenci yurdunda kömürlü kalorifer kazanından sızan dumandan etkilenen 4 öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-02-2018 19:26 - Güncelleme: 27-02-2018 00:25

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki öğrenci yurdunda kömürlü kalorifer kazanından sızan dumandan etkilenen 4 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, gazın sızma nedenin araştırıldığı söylendi.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Yunusemre ilçesinde bir lisenin öğrenci yurdunda yaşandı. Öğrenci yurdunun kömürle çalışan kaloriferinden, nedeni bilinmeyen şekilde duman sızdığı, dumanı yurt yöneticilerinin hissetmesiyle birlikte yurtta kalan öğrencileri dışarı tahliye ettiği ve ardından 4 kız öğrencinin dumandan öksürmesi sebebiyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri C.S.D. (16), H.G. (18), Ş.K. (18) ve L.T. (17), Acil Servis 112 ekipleri tarafından yurtta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kız öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, "Öğrenci yurdumuzun kömürle çalışan kalorifer kazanında bir duman sızması olmuş. Bu duman yurttaki idare ekip tarafından hissedilerek, öğrenciler hemen dışarı çıkarılmış. Öğrencilerimizden 4'ünün öksürmeye başlaması üzerine önce Acil Servis 112 ekipleri müdahale etmiş sonra bazı tetkiklerin yapılması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmışlar. Şu anda öğrencilerimizin sağlık durumları çok iyi. Korkulacak bir durum yok" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yurtta faciaya ramak kala! Lise öğrencisi 4 kız... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro