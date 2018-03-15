Yurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destek

Gaziantep ve Malatya'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı. Gaziantep'te Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, yurt binasına ışıkla yazılan "Afrin"i fotoğraflarken, İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde sloganlar attı.
Öğrencilerden Semra Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de savaşan Mehmetçik adına güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin başarısı için ellerinden geleni yapmak istediklerini aktaran Yaşar, böyle bir projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Öğrencilerden Merve Güney de Hataylı olduğunu ifade ederek, "Elimizden gelse bizlerde oraya gitmek isteriz. Ben de mezun olduktan sonra cephede savaşmaya hazırım. Rabbim askerlerimize zeval vermesin. Ayaklarına taş değmesin. Türk askerine sonsuz saygılarımızı iletiyorum." diye konuştu.
İnönü Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Seyyid Ahmet Çobanyıldız ise etkinliğin kendisini duygulandırdığını vurgulayarak, "Göğsüm kabardı, duygulanmamak elde değil. Allah Afrin'de görev yapan Mehmetçik'imizin yanında olsun. Bizim burada ailelerimizle mutlu yaşayabilmemiz için Afrin'de, vatan, millet ve namus için savaşıyorlar." dedi.
ukurova Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana İl Müdürlüğüne bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu girişine led ampullerle oluşturulan "Afrin" yazısı asıldı. Daha sonra yurt görevlileri, öğrencilerle Afrin yazısı altında bir araya geldi. Yurtta kalan öğrencilerden Emine Aslan, Mehmetçik'in yanında olduklarını belirterek, "Afrin'deki askerlerimize destek vermek için bu ışıklı yazı hazırlandı. Sonuna kadar onların yanındayız. Allah Türk askerini korusun. Dualarımız onlarla birlikte." ifadesini kullandı.
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