Yurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destek

Öğrencilerden Semra Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de savaşan Mehmetçik adına güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin başarısı için ellerinden geleni yapmak istediklerini aktaran Yaşar, böyle bir projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Öğrencilerden Merve Güney de Hataylı olduğunu ifade ederek, "Elimizden gelse bizlerde oraya gitmek isteriz. Ben de mezun olduktan sonra cephede savaşmaya hazırım. Rabbim askerlerimize zeval vermesin. Ayaklarına taş değmesin. Türk askerine sonsuz saygılarımızı iletiyorum." diye konuştu.