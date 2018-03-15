Yurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destek

Gaziantep ve Malatya'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

Yurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destek

Gaziantep ve Malatya'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı. Gaziantep'te Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, yurt binasına ışıkla yazılan "Afrin"i fotoğraflarken, İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

113
Yurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destek

Öğrencilerden Semra Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de savaşan Mehmetçik adına güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin başarısı için ellerinden geleni yapmak istediklerini aktaran Yaşar, böyle bir projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Öğrencilerden Merve Güney de Hataylı olduğunu ifade ederek, "Elimizden gelse bizlerde oraya gitmek isteriz. Ben de mezun olduktan sonra cephede savaşmaya hazırım. Rabbim askerlerimize zeval vermesin. Ayaklarına taş değmesin. Türk askerine sonsuz saygılarımızı iletiyorum." diye konuştu.

213
Yurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destek

İnönü Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Seyyid Ahmet Çobanyıldız ise etkinliğin kendisini duygulandırdığını vurgulayarak, "Göğsüm kabardı, duygulanmamak elde değil. Allah Afrin'de görev yapan Mehmetçik'imizin yanında olsun. Bizim burada ailelerimizle mutlu yaşayabilmemiz için Afrin'de, vatan, millet ve namus için savaşıyorlar." dedi.

313
Yurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destek

ukurova Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana İl Müdürlüğüne bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu girişine led ampullerle oluşturulan "Afrin" yazısı asıldı. Daha sonra yurt görevlileri, öğrencilerle Afrin yazısı altında bir araya geldi. Yurtta kalan öğrencilerden Emine Aslan, Mehmetçik'in yanında olduklarını belirterek, "Afrin'deki askerlerimize destek vermek için bu ışıklı yazı hazırlandı. Sonuna kadar onların yanındayız. Allah Türk askerini korusun. Dualarımız onlarla birlikte." ifadesini kullandı.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro