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Yurtdışına kaçan inşaat şirketi patronu iflasını istedi!

Yurtdışına kaçan inşaat şirketi patronu iflasını istedi!

İnşaat sektörünün en büyük firmalarından birisi olan İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan'ın kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Hem çalışanlarının hem de alacaklılarının Serdar İnan'a ulaşamadığı belirtiliyordu. Geçtiğimiz yıl FETÖ operasyonunda da gözaltına alınıp bırakılan Serdar İnan sessizliğini bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan İnan, şirketinin iflasını istediğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 21:31 - Güncelleme: 15-04-2018 21:31

İnşaat sektörünün en büyük firmalarından birisi olan İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan; 1965 yılından bu yana faaliyet gösteren İnanlar İnşaat'ın kapısına kilit vurulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan İnan; FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını hatırlatarak; hakkında henüz dava açılmadığını kaydetti.

Bomba iddia! Dev inşaat şirketinin patronu kayıplara karıştı!

Şirketin 600 çalışanının bulunduğunu aktaran İnan, çalışanların maaşlarını ilk kez bu ay başı ödeyemediklerini açıkladı.

200 milyon liralık borca karşılık Türkiye'de 300 milyon liralık varlığının olduğunu öne süren İnan, şirketin mal varlığının borçları karşılayabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

İnan son olarak; şirketin iflasına karar verilecek alacaklılara olan borçların ödenmesini talep etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Nisan 2018 22:15 Parası olmasa yurt dışına çıkmazdı

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