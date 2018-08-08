Yurt içi havale hizmetinde kabul işlemi nasıl yapılır?

Finansal işlerimiz olduğunda bize en yakın bankanın nerede bulunduğunu akla getirir, hızlıca o bankanın yolunu tutarız. Peki, en yakın banka neresidir? Çok büyük olasılıkla, Türkiye’nin her yerinde, adeta evlerimizin yanı başındaki PTT işyerleri!



PTT işyerlerinden yüzlerce hizmeti kolay ve hesaplı bir şekilde alabiliyoruz. “Yurt İçi Havale Hizmeti Kabul” de bunlardan biri. Geçerli kimlik belgesiyle herhangi bir PTT işyerine gittiğimizde, 2 dakika gibi kısa bir sürede Türk lirası, dolar ve euro birimli para transferi yapabiliyoruz. Üstelik PTT, arzu ettiğimiz takdirde konutta teslim imkânı sunarak hizmeti alıcının ayağına götürüyor. PTT para transferi işlemlerinde de hayatı kolaylaştırıyor...