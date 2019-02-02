TÜRK Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince, Şanlıurfa Akçakale bölgesinde 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince Şanlıurfa/Akçakale bölgesinden yurt dışına yasadışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ’lı terörist yakalandı" denildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 DEAŞ'lı yakalandı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER