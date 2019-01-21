Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.Buna göre, YD-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,32 düşerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 33,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,7 arttı.

Aralıkta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,94, imalat sanayisi sektöründe ise yüzde 1,31 düşüş gözlendi.

En yüksek aylık düşüş çok ve rafine petrol ürünlerinde

Aralık ayında bir önceki aya göre endekslerde en fazla düşüş, yüzde 17,65 ile kok ve rafine petrol, yüzde 2,5 ile ile ana metaller, yüzde 2,40 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı aralık ayında en fazla aylık düşüş yüzde 17,65 ile enerji mallarında gerçekleşti.