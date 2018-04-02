Yürekleri ağza getiren kaza! Binanın çatısına uçtu

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, otomobil Karasu Caddesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı.

BİNANIN ÇATISINA SAVRULDU

Otomobilin çarptığı anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, diğer kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



