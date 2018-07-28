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Yürek dağlayan satırlar: Mezarının başına kurdum evimi

Yürek dağlayan satırlar: Mezarının başına kurdum evimi

Ankara’da komşusunun öldürdüğü Eylül’ün anne ve babasının küçük kızın mezarına bıraktığı mektupta, ''Bugün tam 26 gün oldu, her akşam bahçe kapısında bekliyorum, 'anne ben geldim' deyip, bisikletinle avluya girmeni. Çok özlüyorum yavrum. Mezarının başına kurdum evimi, gece gündüz buradayım ama doyamıyorum sana. Seni koruyup, kurtaramadım.' satırları yürekleri dağladı.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 09:10 - Güncelleme: 28-07-2018 09:10

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle evladını kaybeden ve günlerdir mezar başında 'evlat nöbeti' tutan anne Şerife Yağlıkara, acı ve özlem dolu o mektubu gözyaşları içinde kızına okudu.

Sabah Gazetesi'nden Tülay Canbolat'ın haberine göre, yaşadığı acı karşısında ayakta kalmanın çok zor olduğunu yazdığı satırlarla ifade eden anne, "Anneni eksik bıraktın ama diğer Eylül'ler, Leyla'lar yaşasın diye elimden geleni yapacağım, tüm çocukları yaşatacağım. Artık ağlamayacağım annem" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMEYECEK'

O duygu dolu mektubun bir kısmı şöyle:
"Eylül'üm, son beşiğim, gözümün nuru, kara gözlüm kızım. Bugün tam 26 gün oldu, her akşam bahçe kapısında bekliyorum, 'anne ben geldim' deyip, bisikletinle avluya girmeni. Çok özlüyorum yavrum. Mezarının başına kurdum evimi, gece gündüz buradayım ama doyamıyorum sana. Seni koruyup, kurtaramadım. Çok sevdiğin yollardan geçip ölüme gidişini fark edemedim. Yavrum seni yaşatamadım. Ama babanla yemin ettik kalan ömrümüzü çocukları sevmeye ve korumaya adadık. Kaybolan çocukların ailelerini ziyaret ediyor, arıyor teselli ediyor. O kuzuları birlikte arıyoruz. Seni bulamadık ama onları bulacağız, yaşatacağız."

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