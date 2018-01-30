Yürek dağladı Adana'da ABD'li askere verilen çocuk daha bulundu

Skandallar sonrası mağdurlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Esra Erol'un programında ortaya çıkan doğumevi skandalı sonrası hep kayıp çocuklar hem de çocukları kayıp aileler, kayıplarını aramaya başlamıştı. Adana'da bir doğum evinde, İncirlik Üssü'ne gelen ABD'li askerlere orada yenidoğan çocukların verildiği iddia ediliyordu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

İncirlik Üssünden Amerikalı aileye evlatlık verdiği kızıyla 28 yıl sonra Esra Erol’da programında kavuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, 4 ay gibi kısa bir sürede birçok kişiyi ailesiyle buluşturarak yeni formatıyla gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olmaya devam ediyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Kızıyla ilgili tüm gerçekleri Esra Erol’da öğrenen anne 28 yıldır görmediği, Amerikalı aileye evlatlık verilen kızı Ayşe’ye Esra Erol’da kavuştu. Anne, “Şükürler olsun kızımı ölmeden gördüm" diyerek duygularını ifade etti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8