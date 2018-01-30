Yürek dağladı Adana'da ABD'li askere verilen çocuk daha bulundu

Skandallar sonrası mağdurlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Esra Erol'un programında ortaya çıkan doğumevi skandalı sonrası hep kayıp çocuklar hem de çocukları kayıp aileler, kayıplarını aramaya başlamıştı. Adana'da bir doğum evinde, İncirlik Üssü'ne gelen ABD'li askerlere orada yenidoğan çocukların verildiği iddia ediliyordu.
İncirlik Üssünden Amerikalı aileye evlatlık verdiği kızıyla 28 yıl sonra Esra Erol’da programında kavuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, 4 ay gibi kısa bir sürede birçok kişiyi ailesiyle buluşturarak yeni formatıyla gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olmaya devam ediyor.
Kızıyla ilgili tüm gerçekleri Esra Erol’da öğrenen anne 28 yıldır görmediği, Amerikalı aileye evlatlık verilen kızı Ayşe’ye Esra Erol’da kavuştu. Anne, “Şükürler olsun kızımı ölmeden gördüm" diyerek duygularını ifade etti.
28 yıl sonra gerçek annesiyle buluşan Ayşe, “Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. 5 yıldır evliyim, çocuğum yok" diyerek kardeşlerine sarılmak için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
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