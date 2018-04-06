Yunuslar yayılıyor! 6 ilde daha göreve başlıyorlar...

Motosikletli Yunus Timlerinin sayısı artıyor. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 63 ilde faaliyet yürüten Yunus Timlerine bu yıl, 6 il daha eklenecek. Böylece toplam 69 ilde güvenlik motorlu Yunus Timleri ile sağlanacak.

Büyük şehirlerde yaşanan trafik sorunu, suç işlenme oranlarındaki artış nedeniyle, genel asayişin sağlanması amacıyla ilk olarak 1993 yılında İstanbul’da, 1995 yılında Ankara’da Motosikletli Polis (Yunus) Timleri faaliyete başlamıştı. Yunus Timlerinin suç ve suçluyla mücadelede etkin, başarılı çalışmaları ile alınan olumlu neticeler sonrasında ülke geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda 63 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Motorlu Yunus Timlerine bu yıl, 6 il daha eklenecek. Twitter

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69 İLDE FAALİYET YÜRÜTECEK... 63 ilde faaliyet yürüten Yunus Timleri toplam 2 bin 961 personel, bin 309 motosiklet ile görev yapıyor. Burdur, Kütahya, Osmaniye, Bitlis, Kars ve Muş’un olduğu 6 ilin bu yıl eklenmesiyle birlikte 69 ilde Yunus Timleri görev yapacak. Twitter

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İnsan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yaşanan olaylara kullanmış oldukları motosikletler ile seri şekilde müdahale eden Yunus Timlerine, profesyonel ekipler aracılığı ile her türlü koşullarda motosiklet kullanma ve motosiklet ile görev yapma konularında 4 hafta eğitim veriliyor. Twitter

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