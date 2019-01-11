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Yunus Malı Fenerbahçe reddetti

Yunus Malı Fenerbahçe reddetti

Fenerbahçe, milli futbolcu Yunus Mallı'nın transferi için oyuncunun kulübü Wolfsburg ile anlaşma zemini yakaladı. Ancak Yunus Mallı, kariyerine Almanya’da devam etmek istediğini ifade ederek Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 08:00 - Güncelleme: 11-01-2019 08:00

Fenerbahçe transfer döneminde 4 koldan çalışmalarını sürdürürken gündeme milli takımımızın oyuncusu Yunus Mallı da geldi. Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe adına iki yönetici hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmek için Almanya’ya giderken, Sarı-Lacivertliler Wolfsburg kulübüyle anlaşma zemini yakaladı.

FENER'İ REDDETTİ
Teknik direktör Ersun Yanal’ın da çok istediği bir oyuncu olan Yunus ise bu tekliften dolayı çok heyecanlandığı fakat kariyerine şimdilik Almanya’da devam etmek istediğini ifade ederek Fenerbahçe’nin teklifini reddetti. Yunus için tüm şartları seferber eden Fenerbahçe kanadının bu girişimleri ise şu anlık sonuçsuz kaldı.

ŞİMDİLİK GELMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Tüm bu yaşananlara rağmen ikna çalışmaları sürse de an itibariyle Almanya’dan ayrılmayı düşünmeyen Yunus Mallı’nın iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bu yüzden de şimdi olmasa bile bu transferin ilerleyen dönemlerde gerçekleşebileceği öğrenildi.

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