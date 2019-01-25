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Yunus Günçe'nin eşi kimdir Selin Kuyumcu kaç yaşında ne iş yapıyor?

Yunus Günçe'nin eşi kimdir Selin Kuyumcu kaç yaşında ne iş yapıyor?

Survivor 2016 yarışmacılarından olan Yunus Günçe ile evlenen Işık Selin Kuyumcu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki kimdir bu Işık Selin Kuyumcu ? Aslen nereli ? İşte hakkında merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 11:11 - Güncelleme: 25-01-2019 11:15

Survivor 2016 yarışmasıyla akıllarda kalan Yunus Günçe bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Işık Selin Kuyumcu ile evlendi. Günçe'nin Survivor'da birlikte mücadele ettiği Avatar Atakan'ın, evlilik haberini Instagram hesabından duyurmasının ardından Günçe'nin evlendiği Işık Selin Kuyumcu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Işık Selin Kuyumcu hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

IŞIK SELİN KUYUMCU KİMDİR?: Işık Selin Kuyumcu, 01 Ocak 1979'da dünyaya geldi. 2006-2007 yıllarında Ekol Drama'da kamera önü oyunculuğu, diksiyon-dublaj ve doğaçlama eğitimleri aldı.

2008 yılında Çağrı Özgür Hün'den şan dersleri aldı. 2008-2009 yıllarında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Selen Birkiye, Sündüz Haşar, Engin Hepileri, Yeşim Koçak ve Yıldıray Şahinler'den dramaturji, tiyatro tarihi, sahne ve diksiyon dersleri aldı.

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?:  Yunus Günçe, 13 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Tam adı Ali Yunus Günce'dır. Aslen Trabzon, Akçaabatlıdır. Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği Bölümü'nde okudu.

Yunus Günçe, Number One'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta halen devam etti.TRT'1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. 2002 yılında TRT'de oynatılan "Koçum Benim" adlı dizide Tarık Akan,Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Zihni Göktay, Ozan Güven ile birlikte başrolde oynadı. Bu dizide; Nehir Erdoğan, Selin Demiratar, Yasemin Ergene,Nejat Birecik, Engin Altan Düzyatan, Filiz Taçbaş, Doğa Bekleriz, Sermiyan Midyat, İsmail Hacıoğlu gibi isimler de çeşitli rollerde oynamıştır.

2002 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yapımcılığını Abdullah Oğuz'un yaptığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde Özcan Deniz, Ali Poyrazoğlu, Seray Sever, Pelin Batu,Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Küçük İskender, Ercan Saatçi ile birlikte rol aldı.

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