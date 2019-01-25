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Yunus Günçe kaç yaşında ve aslen nereli kimdir eşi kaç yaşında?

Yunus Günçe kaç yaşında ve aslen nereli kimdir eşi kaç yaşında?

TRABZONLU olan Yunus Günçe kimdir ? Survivor yarışması ile tanınan ve ardından çıkardığı şiir kitabı ile konuşulan oyuncu Yunus Günçe, manken Selin Kuyumcu ile evlendi. Peki kimdir bu son günlerin konuşulan ismi Yunus Günçe, kaç yaşında?

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 12:15 - Güncelleme: 25-01-2019 12:10

Yunus Günçe kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Survivor 2016 adasında ünlüler takımında yer alan Yunus Günçe o dönemin en yaşlı survivor yarışmacısı olarak çok konuşulmuştu.  Yunus Günçe 1976 Almanya doğumlu ancak aslen Trabzonlu... 40 yaşında olan Yunus Günçe'nin eşi kim? 

Peki kimdir Yunus Günçe? Kaç yaşında ve aslen nereli? Instagram hesabından neler yansıyor?
YUNUS GÜNÇE INSTAGRAM HESABI
Yunus Günçe Survivor'a katılmadan önce kitap yazmayı denemiş.  Kafamda böcekler var isimli kitabını instagram hesabından "Bakirdim. Ve tam bir bakir erkek halleriydi halim. Acemi, ürkek, telaşlı" #kafamdaböceklervar /yazı hali" satırlarıyla tanıtmış.

Daha önce birçok dizi ve reklamda oynayan Yunus Günce'nin Almanya doğumlu.

YUNUS GÜNÇE ASLEN NERELİ?
Yunus Günçe'nin ailesi Aslen Trabzon / Akçaabatlı. Buna karşılık Yunus 1976 Almanya doğumlu. Number One TV'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmişti.

TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yapmıştı. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştı. Çeşitli markaların TV ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapan Yunus Günçe reklam ve filmlerde seslendirme de yapıyor.  Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde de rol aldı.

 

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