  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYeni yaşamınız, yeni standartlarınız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı

Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı

TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ bünyesinde bulunan Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'nin 30 Ocak'ta satış ihalesi yapılacak.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 09-01-2019 03:07 - Güncelleme: 09-01-2019 03:07

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali'nin ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında 1 milyar 400 milyon lira muhammen bedelle 30 Ocak'ta satış ihalesi yapılacak.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Termik Santrali Hizmet Binasında düzenlediği basın toplantısında, Naksan Şirketler Grubu'na ait Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'nin Yunus Emre Termik Santrali'nin 2 yıldır TMSF kayyumunda yönetildiğini belirterek, burasının Türkiye'nin önemli termik santrallerinden birisi olduğunu söyledi.

Santralde 792 personelin görev yaptığını ifade eden Gülal, şöyle konuştu:

"Biz burayı milli ekonomiye kazandırmak adına 30 Ocak itibarıyla satışını planlıyoruz. 1,4 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte tüm yatırımcıları bu ihaleye davet ediyoruz. Adularya Yunus Emre Termik Santrali sadece Eskişehir özelinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis dolasıyla bunu devraldığımız günden itibaren ekonomiye kazandırma hesapları içindeydik. İnşallah iyi bir netice ve satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz."

Gülal, tesisin gayri faal bir tesis olduğunu ve burada istihdamı korumak adına 2 yıldır inanılmaz bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Burada arkadaşların istihdamlarında herhangi bir sorun olmasın diye kömür çıkarmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın birikmiş alacakları söz konusu değil." dedi.

Gülal, daha sonra AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile madende ve tesislerde incelemelerde bulundu.

Naksan Grubu şirketleri, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2016 eylül ayında TMSF'ye devredilmişti.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro