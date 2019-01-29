Yunus Akgün, gözyaşlarını tutamadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1 kazandı. Galatasaray bu skorla Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi. Yunus Akgün, 4-1 kazanılan Boluspor maçında 3 gol 1 asistle oynadı.
Maç sonrası konuşan Yunus Akgün şunları söyledi:
"Abilerimin, takım arkadaşlarımın, ayağına yüreğine sağlık. 18 yaşımda hat-trick yapmak bana nasip oldu bu formayla, Allah'a şükür. Topu da kaptım. Gözyaşlarımı tutamadım hat-trick sonrası, Galatasaray formasıyla gol atmanın tadı başka. Şans geldiği sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk gol Keçiörengücü maçından sonra gelmişti. İnşallah nice goller ve asistler nasip olur."
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