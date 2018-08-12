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Yunanistan'ın Türkiye paranoyası: Rusya'ya mesaj!

Yunanistan'ın Türkiye paranoyası: Rusya'ya mesaj!

Temmuz ayında halkı kışkırttıkları gerekçesiyle iki Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan eden Atina, Moskova ile süren diplomatik krize Türkiye’yi de karıştırdı.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 17:56 - Güncelleme: 12-08-2018 17:56

Rusya’nın hafta başında misilleme olarak Moskova’da görevli Yunan diplomatı sınır dışı etme kararı Atina’yı küplere bindirdi. Rusya’nın karşı adımından hemen sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias talimatıyla Moskova’daki Yunan Büyükelçisi Andreas Firiganas’a, "Rusya’yı terk et" talimatı verildi. Büyükelçi Friganas’ın valizini topladığı sırada Türkiye iddiasının da yer aldığı açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Dışişlerine ulaştırılan mektubunda Türkiye ile ilgili şu satırlara yer verildi:

"Rusya’nın günümüzde Yunanistan’ın dış politika ilke ve prensiplerini idrak edemediği anlaşılıyor. Rusya’nın tavrındaki bu değişim Türkiye ile silah arkadaşı olmasından sonra ve Türkiye’ye savunma alanında yardım eli uzatmasının ardından gözlenmesi manidar. Böylece Rusya, Yunanistan ile 190 yıllık dostane ilişki çizgisinden saptığını gösteriyor. Yunanistan’ın kendi çıkarları olduğunu göz ardı ediyor."

RUSYA İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ MAKEDONYA YÜZÜNDEN BAŞLADI

Yunanistan ile Rusya arasında diplomatik kriz eski Yugoslavya Cumhuriyeti, Makedonya’nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesinin kabul edildiği süreçte patlak vermişti. Atina ve Üsküp arasında isim görüşmeleri yapıldığı sırada, Rus diplomatların Yunan kamuoyunu etkilemek için aleyhte propaganda yaptığı iddia edilmişti. İsim anlaşmasının ardından Makedonya’ya NATO yolu açılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Ağustos 2018 18:34 Bunun Recep Tayyip'le ne ilgisi var?........Haber Yunanistan ve AB düşmanlığından başka bir şey değil!...............

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