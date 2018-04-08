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Yunanistan'ın İHA korkusu! Bizi Ege'de bitirecekler

Yunanistan'ın İHA korkusu! Bizi Ege'de bitirecekler

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tehditleri ve tahrik dolu açıklamaları yerini yavaş yavaş gerçeklere bırakıyor. Çipras'ın sağduyu çağrısından sonra Yunan askeri dergileri de Türk İHA'larını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 11:47 - Güncelleme: 08-04-2018 11:47

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un küstah tehditlerinin ardından Yunan hükümeti adeta acil durum pozisyonuna geçmiş, söylediği büyük sözler için geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Boş tehditler ile adeta rüzgar etkisi yaratan Kammenos'un sözlerinin etkileri geçerken, gerçekler yeniden ortaya çıkmaya başladı. Çipras'ın geri adımından sonra Yunan askeri dergileri de Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının başarısını, Yunanistan'ı tehdit ettiğini belirtti.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KORKUSU: Bugün Ege kıyılarında yaşanan deniz it dalaşları, geçmişte havada yaşanıyordu. Yunan uçaklarının sınır ihlali gerçekleştirerek yaptığı hamlelere Ankara'da misliyle karşılık veriyor, iki ülkenin F16'ları arasında havada hakimiyet mücadelesi veriliyordu.

Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz artık bu durumu mümkün kılamıyor. Memurların maaşını zar zor ödeyen hükümet, it dalaşı gibi bir lüksü kaldıramıyor. Üstelik Yunan tarafının korkusu Türk F16'ları değil, milli gururumuz İHA ve SİHA'lar...

3 BİN DOLAR MASRAF

Zor durumda bulunan Yunanistan havadaki üstünlüğünü yitirmemek adına son çırpınışlarını veriyor ancak ordunun korkusu ANKA'lar. 3 bin dolarlık yakıt masrafı ile saatlerce havada kalabilen İHA'lara karşı panikleyen Yunan ordusu, F16'larına yeniden sarılmaya hazırlanıyor.

ANKA'nın 8 katı ücret ile deposunu dolduran F16'lar, 25 bin dolarlık yakıt masrafı ile İHA'lara cevap vermeye çalışacak.

MİLLİ GÜÇ:İHA/SİHA

Özellikle yurt içi ve yurt dışında yürütülen kararlı terör karşıtı operasyonlarda kullanılan, yüz akı haline gelen İHA/SİHA'lar Türkiye'nin amiral gemisi olma yolunda önemli adımlarla ilerliyor. Yeni güncellemeler ile havada kalma süresi artırılan İHA/SİHA'lar artık farklı silahlar taşıyabilecek ve gece gündüz ayırt etmeden uçuş yapabilecek.

Bunlarla birlikte Afrin'de uluslararası arenada da dikkatleri üzerine toplayan İHA/SİHA bir çok ülkenin alışveriş sepetinde bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 08 Nisan 2018 12:50 yapmayin yahu usa eu var isin icinde yalniz degil

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