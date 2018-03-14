Yunanistan’ın alıkoyduğu milyon dolarlık Türk teknesi bırakıldı!

Bodrum’dan, Yunanistan’ın Astepelya Adası’na turist taşıyan Türk bayraklı ahşap gulet yata 6 ay boyunca Yunan polisi tarafından el konuldu. 1,5 milyon dolarlık yata 110 bin Euro cezayı ödemesinin ardından yat kaptanı ve mürettebatı Türkiye’ye döndü.

Bodrum’daki gümrüğe yanaşan 'H.Temel' isimli 47 metre uzunluğundaki ahşap gulet gümrük işlemleri yapıldı. Mürettebatın yakınları ve iş arkadaşları gümrük kapısına gelerek özlem giderdi. Daha sonra Kumbahçe iskelesine getirilen tekne bakıma alınmak üzere tersanenin yolunu tuttu.

Bodrum Limanı’ndan Yunanistan’ın 12 adalarına tura çıkan Türk bayraklı ahşap gulet geçtiğimiz 2017 yılının Eylül ayından Astepelya Adası’nda Yunan yetkililer tarafından durdurulmuştu. Hiçbir gerekçe gösterilmeden 1,5 milyon dolarlık gulet tipi tekne limana bağlanmış ve 110 bin Euro ceza kesilmişti.

Guletin kaptanı Yunan polisleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Gulet sahibi Aykut Uzunşimşek ise avukatı ile birlikte mahkemeye başvurarak kaptanı içeriden çıkartmıştı. Bugün ise 110 bin Euro cezayı ödeyen tekne sahibi paralarını geri alacaklarını ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini açıkladı.

  • Güncel 14 Mart 2018 18:11
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