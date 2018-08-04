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Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı skandal karar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı skandal karar!

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, yüksek mahkemenin iade edilmesi kararına rağmen Türkiye'de arananlar listesinde olan TKP/ML üyesi Turgut Kaya'nın iade edilmesini engelledi. Terörist Kaya'ya ayrıca sığınma hakkı da verildi.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 16:36 - Güncelleme: 04-08-2018 16:36

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, ülkede yakalanan ve Türkiye'nin "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın iadesine red kararı verdiği bildirildi.

YÜKSEK MAHKEME İADE KARARI VERMİŞTİ
Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

İNTERPOL TARAFINDAN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.

Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • acun karadag 04 Ağustos 2018 17:19 Dhkpc dkp bog tkpml ve pkk hicbirinizden korkmuyoruz hepinizi yok, edecegiz

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