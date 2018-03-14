Yunanistan'dan Türkiye'nin iade talebine ret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesinde yakalanan teröristlerden biri hakkında daha olumsuz karar verildi.

Yunan mahkemesi, Türkiye'nin iadesini talep ettiği teröristlerle ilgili yeni bir skandal karara daha imza attı.

Terörist Halaz Secer'in iadesini reddetti. Yunan yargısı, daha önce diğer örgüt üyeleri Mehmet Doğan ve Şadi Naci Özpolat'la ilgili Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.