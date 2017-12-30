Yunanistan'dan skandal FETÖ karar!

Türkiye'nin taleplerine rağmen darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan, skandal bir karar verdi. Atina yönetimi, sekiz FETÖ'cü askerden birinin iltica talebini kabul etti. Darbeci asker serbest bırakıldı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?: 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

"İSPAT YOK" DEYİP SIĞINMA HAKKINI KABUL ETTİ

Proto thema gazetesine göre, serbest kalan şahıs, Yunanistan'a kaçırılan helikopterin 2. pilotu. Komite bu kişinin darbe girişimine katıldığına dair bir ispat olmadığını belirterek, siyasi sığınma hakkını kabul etti. Yunan Hükümetinin bu karara itiraz etmesi bekleniyor.