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Yunanistan'dan skandal açıklama: Sonucu ne olursa olsun...

Yunanistan'dan skandal açıklama: Sonucu ne olursa olsun...

15 Temmuz darbesinin sabahında helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili tansiyon yükseliyor. Darbecilerden birine iltica hakkı veren Yunanistan'da Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos'tan skandalı büyütecek bir açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 15:41 - Güncelleme: 01-01-2018 15:51

ANKARA ile Atina arasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askere ilişkin kriz sürerken Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, subaylar için “iltica başvurularının sonucu ne olursa olsun iade edilmeyecek” dedi.

Diimitris Tzanakopoulos, dün gece sosyal medya üzerinden attığı mesajda, Türk askerlerince yapılan iltica başvurularının kendilerine mülteci statüsünün sağlanmasına ilişkin olduğunu belirterek, “bu, iade edilmemeleri meselesinden tamamen farklı bir şey” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı aktaran Kathimerini gazetesi ise Türkiye’nin Cumartesi günü Yunan İltica Komisyonu’nun askerlerden birine iltica tanıma kararına verdiği sert tepkiyi anımsattıktan sonra Tzanakopoulos’un söz konusu zanlının mülteci korumasına hakkı olup olmadığı kararına “Yunan yargıya ait" olduğu sözlerine dikkat çekti.

Sözcü, “Yunan Hükümetinin siyasi tutumu net” dedikten sonra “Türkiye’deki darbeye karışmaktan şüphelenen kişiler hoş karşılanmaz” sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 01 Ocak 2018 19:32 serefsiz fetoculara hainlere destek olanlarda alcaktır

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