Yunanistan'dan şaşırtan FETÖ operasyonu

Yunanistan'a sığınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin konaklaması için bir ağ kurmak üzere ABD'den Atina'ya gelen üç Türk asıllı ABD vatandaşı FETÖ üyesinin Yunan polisi tarafından ülkeye girişinin engellendiği ileri sürüldü.

ŞEBEKE KURACAKLARDI

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan haberde, üç FETÖ'cünün Atina'ya, Yunanistan'a kaçan diğer örgüt üyelerinin konaklamaları için konut sağlayacak bir şebeke kurmak üzere görevlendirildiği iddia edildi.



KENDİLERİNİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE EMLAK YATIRIMCISI OLARAK TANITMIŞLAR

Haberde, Yunan emniyetinin konuya ilişkin istihbaratının ardından, pazartesi günü Uluslararası Elefterios Venizelos Havalimanı'na inen FETÖ'cülerin ülkeye girişlerinin "ulusal güvenlik" nedeniyle kabul edilmediği ve söz konusu şahısların ertesi gün ABD'ye geri gönderildiği ifade edildi. Haberde, havalimanı polisine ifadelerinde kendilerini sivil toplum kuruluşu üyesi ve emlak yatırımcısı olarak tanıtan üç şahsın, FETÖ üyesi olduklarını kabul ettikleri belirtildi.

Haberde ayrıca Yunan hükümet yetkililerinin, özellikle Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde, FETÖ üyelerinin organize bir şebeke oluşturmalarının ulusal çıkarlara tehdit oluşturacağını düşündükleri değerlendirmesi yer aldı.

YUNANİSTAN'A KAÇANLARIN SAYISI 2 BİNİN ÜZERİNDE

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çoğunluğunu FETÖ üyelerinin oluşturduğu düşünülen, Yunanistan'a iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısının 2 binin üzerinde olduğu biliniyor.

Yunanistan İltica Dairesinin verilerine göre, darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'da iltica talebinde bulunanların sayısı 189 iken, bu sayı artarak 2017'de bin 827'ye yükseldi. Bu yılın ilk iki ayında ise 250 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulundu.