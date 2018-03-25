Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması!

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunanların 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık isyanının başlatmalarının 197. yıl dönümünde, “Yunan mücahitler 1821’de çok güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nu bozguna uğrattılar. Büyük Osmanlı İmparatorlukları düşünenler, 1821’i hatırlamalıdır. Ulusal egemenliğimizden şüpheye teşebbüs edeni, 1821’de olduğu gibi bozguna uğratırız” dedi.

TÜRKİYE'YE "ASKERLERİ DERHAL BIRAKIN" ÇAĞRISI

Atina’daki askeri geçit töreninden sonra konuşan Kammenos, geçen 1 Mart’ta Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin derhal serbest bırakılmaları için dost ve müttefik ülkelere destek vermeleri çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

“2 Yunan askeri, uluslararası hukuk ve demokrasi ilkelerine aykırı bir şekilde Edirne’de cezaevinde tutuluyor. Böylesi davranışlar, Türkiye’yi yalnızlığa itmekte ve bir zamanlar yola çıktığı Şark’ın derinliklerine geri göndermektedir. Dost ve müttefiklerimizden destek istiyoruz. Açıklamalar yetmez, somut şeyler bekliyoruz. Bugün dostu düşmanı tanıma vaktidir.”