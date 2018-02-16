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Yunanistan'dan Kardak için küstah tehdit! Bir dahaki sefere...

Yunanistan'dan Kardak için küstah tehdit! Bir dahaki sefere...

Kardak'ta krizi tırmandıran Yunanistan, bi ryandan da küstah tehditler savurmaya başladı. Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, "Türkiye ile bir dahaki Ege geriliminde yanıtımız barışçı olmayacak" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 15:03 - Güncelleme: 16-02-2018 15:03

Ege adalarını oldu bitti ile kendi topraklarına ilhak etmeye çalışan Yunanistan, AB'nin verdiği destekle küstahlaşmaya başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kardak açıklarında Türk-Yunan botlarının çarpışmasıyla ilgili "Türkiye kırmızı çizgiyi aştı'' dedi ve tehditler savurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Alfa TV'ye verdiği mülakatta, daha önce Türkiye ile Yunanistan'ın savaşın eşiğine geldiği Kardak kayalıklarıyla ilgili son olayları değerlendirip Türkiye'yi tehdit etti. Bunun Atina'nın kırmızı çizgisine dokunduğunu ve hatta bazı bakımlarından kırmızı çizgiyi aştığını söyleyen Kocyas, böyle bir olayın tekrarlanması halinde Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

EŞDEĞER YANIT VERECEĞİZ: Bakanın ardından Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos da saldırganlığa eşdeğer yanıt vereceklerini dile getirdi. Sky TV'ye konuşan Yunan hükümet sözcüsü ''Yunan karasularında Türk tarafının bir başka saldırganlık eylemi olursa buna karşılık verilecektir, bizim için bunun başka yolu yoktur'' dedi.

KARDAK'A GÖZETLEME VE 'MERİÇ TATBİKATI': Atina'nın küstah açıklamaları Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na iskele ve gözetleme kulesi inşa etmeye başlamasının ardından geldi. Yunan Katimerini gazetesine göre Atina, TSK'nin 'Meriç Nehri boyunca uzanan Türk-Yunan sınırı yakınında komşu ülkeyi işgal etmek için nehri geçme senaryosunu da içeren bir askeri tatbikat düzenlemesinden' de rahatsız. 

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