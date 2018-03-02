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Yunanistan'dan Hulusi Akar’a telefon!

Yunanistan'dan Hulusi Akar’a telefon!

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la telefonda görüştüğünü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 16:50 - Güncelleme: 02-03-2018 16:50

Meriç Nehri kenarında yakalanan 2 Yunan askeri için Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos açıklamalarda bulundu. Sözcü Canakopulos, "Yunan askerleri kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip, yanlışlıkla Türk topraklarına girdiler. Gözaltına alındıkları için yasal işlemler yapılacak. Türkiye’ye yasadışı giriş yaptıkları suçlamasıyla yargılanacaklar. Bir an önce Yunanistan’a dönmelerini bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı. 

Canakopulos, konu hakkında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü de açıkladı.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Cevat 02 Mart 2018 18:51 Takas FETÖ CÜ leri ver, askerlerini al YUNAN.. Anladınız mı..???

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