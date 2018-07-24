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Yunanistan'dan flaş oturma izni kararı! Parayla 'altın vize'...

Yunanistan'dan flaş oturma izni kararı! Parayla 'altın vize'...

Yunanistan, ülkeye para girişi sağlamak için 5 yıl önce uygulamaya soktuğu ‘Altın Vize’ uygulamasını genişletiyor. Daha önce 250 bin Euro’ya gayrimenkul satın alanlara verilen 5 yıllık oturma izni veren Yunanistan artık minimum 400 bin Euro’luk yatırım yapan, tahvil ve hisse senedi alanlara da 'altın vize' verecek.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 09:51 - Güncelleme: 24-07-2018 09:51

YUNAN Hükümeti, Türklerin de ilgi gösterdiği 5 yıllık oturum izni sağlayan “Altın Vize” uygulamasının kapsamını genişletiyor. Yunanistan’da, ekonomik kriz nedeniyle dibe vuran emlak piyasasını canlandırmak amacıyla, bugüne kadar en az 250 bin Euro’luk gayrimenkul satın alan üçüncü ülke vatandaşlarına 5 yıllık oturum izni (Altın Vize) veriliyordu. Yaklaşık 8 yıl sonra, borçlanmak için artık serbest para piyasalarına dönmeye hazırlanan Yunan Hükümeti, iç piyasadaki nakit miktarının arttırılmasını hedefliyor.

Bu nedenle de Mülteci Politikası Bakanlığı “Altın Vize” uygulaması kapsamını genişleten bir yasa tasarısı hazırladı. Hürriyet'in haberine göre, tasarıda yer alan ve üçüncü ülke vatandaşlarına “Altın Vize” sağlayan yeni alternatiflerden bazıları şunlar:

VADEYE GÖRE UZUYOR...

- Yunan bankalarına vadeli en az 400 bin Euro yatırmak. Vade süresi uzadıkça, “Altın Vize” süresi de uzayacak. 
- En az 3 yıl süreli asgari 400 bin Euro’luk Yunan devlet tahvili satın almak. 
- Merkezi Yunanistan’da bulunan şirketlere en az 400 bin Euro yatırım ile ortak olmak. 
- Yunanistan’da faaliyet gösteren şirketlerden en az 800 bin Euro’luk hisse senedi almak.

Önerinin birkaç ay içinde oylanması beklenirken tasarının amacı “ekonomik canlanmaya yardım edecek yatırımcıları çekmek ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermek” olarak belirtiliyor.

2017’DE 289 TÜRK YARARLANDI

“Altın Vize” uygulamasından bugüne kadar 2.881 üçüncü ülke vatandaşı yararlandı. Listede Türkler 3. sırada. Geçen 4 yılda 1.351 Çin, 426 Rus ve 289 Türk vatandaşı “Altın Vize“ sahibi oldu. Söz konusu uygulamadan, gayrimenkul sahibinden başka, birinci derecedeki akrabaları da yararlanıyor. Dolayısıyla Yunanistan’da 5 yıllık oturma izni alan Türk vatandaşlarının sayısı 1.000 civarında bulunuyor. Yunanistan’da “Altın Vize” sahibi olan Türk vatandaşlarının çok büyük bir bölümü iş insanı. Az sayıda serbest meslek sahibi ve emekli de var. Türkler, genellikle Atina’da gayrimenkul satın alarak kiraya veriyor.

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