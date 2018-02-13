Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine şok yanıt!

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim sürüyor. Yunanistan Kardak'ta yaşanan kriz sonrası Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine destek verdi. Yunan Dışişleri Kardak'taki gerilimle ilgili Türk Büyükelçiyi çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı grup toplantısında Yunanistan'a sert çıkmış ve "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Bu sözlere Yunan hükümetinden yanıt gecikmedi.

Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi, hükümet sözcüsünün katıldığı radyo programında yaptığı önemli açıklamaları sayfasına taşıdı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, bugün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi. Tzanakopoulos, "Türkiye ve Erdoğan hükümetiyle olan ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Türkiye, bölgesinde huzuru sağlamk için adım attığını söylerken aslında tam tersini yapıyor. Biz bu noktada gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

ÇATIŞMA ÇIKARSA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ: Hükümet sözcüsü aynı zamanda Ege'de olabilecek herhangi bir potansiyel çatışmayla ilgili de geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Öte yandan, Yunan hükümetinin, Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından Türkiye'yi provokasyonla suçladığı belirtildi.

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