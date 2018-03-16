Yunanistan'dan darbeci askerler için flaş karar!

Yunanistan'da temyiz mahkemesi, Türkiye'nin 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için yaptığı iade talebini reddetti.

Yunan mahkemeleri, Türkiye’nin önceki iki iade talebini reddetmişti. Yunan Yargıtayı ise darbeci askerlerin Türkiye’de adil bir yargılamadan geçirilmeyeceği iddiasıyla, iadelerini reddetmişti.

8 askerin Yunanistan’a iltica talepleri konusundaki süreç ise Yunan hükümetinin itirazı üzerine askıda bulunuyor.

YUNANİSTAN'DA YARGILANABİLİRLER AÇIKLAMASI

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, Türkiye talep ederse 8 firarinin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıklarını kanıtlayan delilleriyle birlikte Yunanistan'da yargılanabileceklerini açıklamıştı.