Yunanistan'dan darbeci askerler için flaş karar!

Yunanistan'da temyiz mahkemesi, Türkiye'nin 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için yaptığı iade talebini reddetti.
Yunan mahkemeleri, Türkiye’nin önceki iki iade talebini reddetmişti. Yunan Yargıtayı ise darbeci askerlerin Türkiye’de adil bir yargılamadan geçirilmeyeceği iddiasıyla, iadelerini reddetmişti.
8 askerin Yunanistan’a iltica talepleri konusundaki süreç ise Yunan hükümetinin itirazı üzerine askıda bulunuyor.
YUNANİSTAN'DA YARGILANABİLİRLER AÇIKLAMASI
Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, Türkiye talep ederse 8 firarinin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıklarını kanıtlayan delilleriyle birlikte Yunanistan'da yargılanabileceklerini açıklamıştı.
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