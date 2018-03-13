Yunanistan'dan ağır tahrik! Komutan sınırda...

Yunanistan her alanda Türkiye ile krizi tırmandırmaya devam ediyor... Ege'de 4 ayrı tabikat yapacağını açıklayan Yunanistan, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'i önceki gün Meriç sınırına göndererek tahriklerine devam etti...

TUTUKLU YUNAN ASKERLER: Türkiye sınırını geçtikten sonra Edirne’de yasak askeri bölgede yakalanan Yunan askerleriyle ilgili olarak Yunan kamuoyundaki tartışmalar devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un “Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" şeklindeki imalı sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar" diye cevap vermişti. Bu sözlerle artan artan gerilim sınıra da yansıdı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI İLE TAHRİK: Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis önceki gün Meriç sınırına gelerek geceyi buradaki bir karakolda geçirdi. Edirne’de tutuklu Yunan askerlerin bağlı olduğu birliği de ziyaret eden Korgeneral askerlerin aileleriyle de görüştü. Bölgeden ayrılan Alkiviadis, yaptığı açıklamada yeni Savunma Bakan Yardımcısı ile bu haftaiçi tekrar bölgedeki askeri birlikleri denetlemeye geleceklerini söyledi.

BURNUMUZUN DİBİNDE TATBİKAT: Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs ile Mühnasır Ekonomik Bölge (MEB) konusunda Akdeniz’de yaşadığı sorunların benzerinin Ege’ye yansıma riski gündeme geldi. Yunanistan ve Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz yataklarını arama girişimini Türkiye’nin tatbikatlarla engellemesinin ardından Atina, Kuşadası açıklarında tatbikata hazırlanıyor. Türkiye’nin ise tatbikatı engelleme girişiminde bulunacağı belirtiliyor.

4 FARKLI BÖLGEDE TATBİKAT: Yunanistan, Ege Denizi’nin dört farklı bölgesinde tatbikat yapmaya hazırlanıyor. İlan edilen bölgelerden biri Kuzey Ege’de Taşoz Adası’nın doğusundan başlıyor Türk sınırına kadar olan bir bölgeyi kapsıyor. Tatbikat alanı olarak gösterilen bölgelerden biri de Çanakkale Yarımadası’nın batısı olarak belirtiliyor. Bu tatbikat bölgesinin Türkiye kıyılarına tehlikeli bir şekilde yaklaştığı gözlemleniyor.

Üçüncü tatbikat bölgesi ise Midilli ve Sakız adalarının batısında kalan bölge olarak belirlenmiş. Ancak son tatbikat bölgesi olarak gösterilen bölge Sakız Adası’nın güneyinden başlıyor, Çeşme Yarımadası’nın güneyinden Türk kıyılarına çok yakın bir şekilde Kuşadası açıklarına kadar geliyor.

'TÜRKİYE, TEPKİSİZ KALMAZ': Özellikle bu bölgenin Türk karasularına çok yakın olması nedeniyle, bu bölgede tatbikat girişimine karşı Türkiye’nin tepkisiz kalmayacağı belirtiliyor. Kuşadası açıklarında belirlenen alanın Sığacık Körfezi ve Lebedos Limanı bölgesinin denize açılma güzergahını tamamen kapatmasına dikkat çekiliyor.

'TÜRKİYE, SAVAŞ GEMİLERİYLE KAPATABİLİR': İki ülke arasında Ege’deki kıta sahanlığı, hava sahası gibi konularda ciddi sorunlar bulunuyor. Türkiye, Yunanistan’ın adalardan kaynaklı bu konulardaki iddialarına karşı çıkıyor. Türkiye’nin özellikle kıyılarına yakın bölgelerde, tatbikat girişimine savaş gemileriyle alanı kapatarak engelleme yapmayı planladığı dile getiriliyor.

'SALAMURA OLMAKTAN NASIL KURTULDUKLARINI UNUTMASINLAR': Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar" sözleriyle yanıt vermişti.