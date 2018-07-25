Yunanistan'daki orman yangınına ilişkin ilginç yorum

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Aigialia Metropoliti Amvrosios, blog hesabından yayımladığı mesajında, "Çipras'ın ateist olması Tanrı'nın gazabını çekiyor. Çipras ve diğer ateist arkadaşları genel felaketin sorumlularıdır. Tanrıtanımazlıkları Tanrı'nın öfkesine neden oluyor. Büyük yangın, Gerania Dağı'na düşen bir yıldırım ile başladı. Bu gökten gelen açık bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da, orman yangınları dışında yolcu otobüslerine yıldırım düşmesi, yollarda masum insanların öldürülmesi gibi daha başka "garip" olayların da yaşandığını savunan Amvrosios, Atina yakınlarındaki yangının "Tanrı'ya dua ederek söndürülebileceğini" kaydetti.

Yunanistan'ın karşı karşıya bulunduğu sorunların yeni nesil Yunanların Tanrı'nın yolundan uzaklaşması nedeniyle yaşandığını vurgulayan Amvrosios, "Aleksis Çipras! Tanrı'nın yardımı olmadan sorunlar çözülmez. 'Tanrım, kurtar bizi' şeklinde bir cümle bütün yangınları söndürebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Amvrosios'un bu ifadeleri, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un yanı sıra çok sayıda kişi tarafından da tepkiyle karşılandı.

Başpiskoposluktan yapılan yazılı açıklamada, Amvrosios'un Başbakan Çipras ile ilgili ifadelerinin "üzücü bir olay" olduğu belirtilerek, "Genellikle bunların kişisel görüşler olduğunu söylüyoruz. Ancak kişisel görüşlerin de bir sınırı olmalı. Tanrı sevgi demektir, intikam almaz." denildi.

Yunanistan'da felaket! Onlarca ölü yüzden fazla yaralı OHAL ilan edildi HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN