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Yunanistan'daki orman yangınına ilişkin ilginç yorum

Yunanistan'daki orman yangınına ilişkin ilginç yorum

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Aigialia Metropoliti Amvrosios, başkent Atina yakınlarında en az 81 kişinin ölümüne neden olan orman yangının Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ateist olması nedeniyle çıktığını ileri sürdü

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 20:10 - Güncelleme: 25-07-2018 20:10

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Aigialia Metropoliti Amvrosios, blog hesabından yayımladığı mesajında, "Çipras'ın ateist olması Tanrı'nın gazabını çekiyor. Çipras ve diğer ateist arkadaşları genel felaketin sorumlularıdır. Tanrıtanımazlıkları Tanrı'nın öfkesine neden oluyor. Büyük yangın, Gerania Dağı'na düşen bir yıldırım ile başladı. Bu gökten gelen açık bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da, orman yangınları dışında yolcu otobüslerine yıldırım düşmesi, yollarda masum insanların öldürülmesi gibi daha başka "garip" olayların da yaşandığını savunan Amvrosios, Atina yakınlarındaki yangının "Tanrı'ya dua ederek söndürülebileceğini" kaydetti.

Yunanistan'ın karşı karşıya bulunduğu sorunların yeni nesil Yunanların Tanrı'nın yolundan uzaklaşması nedeniyle yaşandığını vurgulayan Amvrosios, "Aleksis Çipras! Tanrı'nın yardımı olmadan sorunlar çözülmez. 'Tanrım, kurtar bizi' şeklinde bir cümle bütün yangınları söndürebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Amvrosios'un bu ifadeleri, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un yanı sıra çok sayıda kişi tarafından da tepkiyle karşılandı.

Başpiskoposluktan yapılan yazılı açıklamada, Amvrosios'un Başbakan Çipras ile ilgili ifadelerinin "üzücü bir olay" olduğu belirtilerek, "Genellikle bunların kişisel görüşler olduğunu söylüyoruz. Ancak kişisel görüşlerin de bir sınırı olmalı. Tanrı sevgi demektir, intikam almaz." denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • esma 25 Temmuz 2018 21:04 Beyin özürlü bunlar.Cipras ateist olduğu için mi o kadar insan öldü a akılsız.?

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