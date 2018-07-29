Yunanistan'daki felakette ölü sayısı artıyor

Misafir 29 Temmuz 2018 21:16 Kesinlikle kundaklama değil Belediye başkanın ilk açıklaması doğru her zaman ilk açıklama doğrudur elektrik direkleri ellektrik yükünü taşıyamadı.Yunan hükümeti kendini kurtarmak için kundaklama yalanına sığınıyor.Yardım edelim dedik yardımımızıda kabul etmediler.İnsanlarının cayır cayır yanmasına göz yumdular.Yunan hükümeti istifa etmelidir.