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Yunanistan'daki felakette ölü sayısı artıyor

Yunanistan'daki felakette ölü sayısı artıyor

Yunanistan'da çıkan orman yangınında ölü sayısı artıyor. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri, yangının 6. gününde kayıpların aranma çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 21:06 - Güncelleme: 29-07-2018 21:06

YUNANİSTAN'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde ölü sayısı 91'e yükselirken, 25 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri açıklamasında, yangının üzerinden geçen 6 günün ardından ulaşılamayan 25 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Malliri ayrıca, yoğun bakımda bulunan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 91'e yükseldiğini açıkladı. Sözcü, yanarak can verenlerden 59 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığını ifade etti.

Öte yandan, yangın felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenaze merasimleri de sürüyor.

Başkente yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı.

Yangında, ölümlerin dışında 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Temmuz 2018 21:16 Kesinlikle kundaklama değil Belediye başkanın ilk açıklaması doğru her zaman ilk açıklama doğrudur elektrik direkleri ellektrik yükünü taşıyamadı.Yunan hükümeti kendini kurtarmak için kundaklama yalanına sığınıyor.Yardım edelim dedik yardımımızıda kabul etmediler.İnsanlarının cayır cayır yanmasına göz yumdular.Yunan hükümeti istifa etmelidir.

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