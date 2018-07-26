Yunanistan'da yangından sonra şimdi de sel felaketi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 40 kilometre doğusundaki Mati kasabasıharabeye dönmüştü.

Binlerce ev ve araç kül olmuş ve can kayıpları tüm dünyayı derinden sarsmıştı. Mati'deki ormanlık arazinin yanmaya başlamasıyla Rafina-Atina arasındaki yol kapandı.

Sıkışıp kalan insanların tek çaresi denize doğru gitmekti. Bunu başaranlar oldu ancak pek çok kişi dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Yunanistan'ın başına gelen felaketler bununla sınırlı kalmadı.

ŞİMDİ DE SEL!: Yunanistan yangın felaketiyle yıkılırken bir kötü haber de Atina yakınlarından geldi. Atina'nın kuzey doğusu Marousi sele teslim oldu. Bölgede başlayan ve uzun süre devam eden sağanak yağışlar, sele dönüştü ve Marousi'yi afet bölgesine çevirdi.

Özellikle Vrilissia bölgesinde 140'tan fazla baskın çağrısına yetkililer müdahale etmeye çalışyor. Bölgenin bazı kısımlarında sular çekildikten sonra korkunç manzara gözler önüne serildi.

Araçlar hurda yığınları halinde üst üste istiflenmiş gibi görüntülendi.