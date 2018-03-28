Yunanistan'da ilk kez dile getirildi: Sınırı geçen askerler için takas teklifi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Yunan askeri ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Yunan medyasında 8 darbeci asker ile 2 Yunan askerinin takas edilmesi tartışması başladı. Yunanistan’ın Skai televizyonunda programa katılan iktidardaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi milletvekili Kostas Katsikis, “Açıkça konuşalım, Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki. Zaten Savunma Bakanı rehin derken bunu kastediyor. Rehineler takas edilir" dedi.

İHA'nın haberine göre Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 2 Yunan askerinin Türkiye’de 'rehin' olduğunu iddia etmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada, 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasını isteyen AB yöneticilerine darbeci askerleri hatırlattığını belirterek, "Ben adaletten daha büyük değilim. Olay yargı aşamasında" demişti.

NE OLMUŞTU?

İki Yunan askeri, 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Atina’da, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç’a kaçan sekiz FETÖ’cü askerle takas iddiaları ortaya atılmıştı. Ardından da, Yunanistan’da tutuklu dokuz DHKP-C’liden üçü ile ‘takas’ iddiaları gündeme gelmişti. Atina bu iddiaları yalanlamıştı.

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