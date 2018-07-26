Yunanistan'da felaket gökyüzünden görüntülendi

Yunanistan'da üç bölgede başlayan ve günlerce söndürülemeyen orman yangını geride bir felaket bıraktı. Orman yangınında 81 kişi yaşamını yitirirken, 180'i aşkın insan yaralandı.
Yangın felaketinin yaralarını sarmak için bölgede incelemelerde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bakan Kammanos bölgedeki yasadışı ve çarpık binaların, felaketin büyümesinde etkili olduğunu söyledi.
Orman içerisine inşa edilen yasadışı binaların, yangından kaçmaya çalışanlara engel olduğunu savunan Yunan Bakan Kammanos, kaçış yolları üzerine inşa edilen binaların "cinayet" olduğunu belirtti. Yangın felaketinin en fazla vurduğu köylerden biri olan Mati'de bölge halkıyla görüşen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammanos'a tepki gösterenler de oldu.
Bölgede yaşayanlar, Yunan hükümetini kendilerini felaketin ortasında yalnız bırakmakla suçladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan bir köylü ise, yangın sonrası itfaiye kurumuna yardım için başvurduğunu ve itfaiyenin yangından haberdar olmadığını ileri sürdü.
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