Yunanistan'da felaket gökyüzünden görüntülendi

Orman içerisine inşa edilen yasadışı binaların, yangından kaçmaya çalışanlara engel olduğunu savunan Yunan Bakan Kammanos, kaçış yolları üzerine inşa edilen binaların "cinayet" olduğunu belirtti. Yangın felaketinin en fazla vurduğu köylerden biri olan Mati'de bölge halkıyla görüşen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammanos'a tepki gösterenler de oldu.