Yunanistan'da din adamları Çipras'a karşı ayaklandı

Yunanistan'da Ortodoks dünyasında manevi öneme sahip olan özerk bölgenin rahipler kurulu "Aynoroz Mukaddes Cemiyeti" tarafından yapılan açıklamada, din adamlarının, iki ülke arasındaki "isim sorununu" çözmesi planlanan anlaşmaya karşı oldukları belirtildi.

Anlaşmanın "tarihe ve gerçeklere saygısızlık" olduğu savunulan açıklamada, "Yunan hükümetinden, Yunan halkının iradesine saygı göstererek anlaşmanın onaylanmasından önce bir referandum yapmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, pazar günü başkent Atina'da anlaşmaya karşı gerçekleştirilecek gösteriye din adamlarının temsilci olarak gönderileceği bilgisi de paylaşıldı.

ANLAŞMA PARLAMENTOYA...

Ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi başta olmak üzere, anlaşma kapsamındaki anayasa değişiklikleri geçen hafta Makedon Parlamentosunda onaylanmıştı. Yunan hükümetinin de gelecek hafta anlaşmayı parlamentoya getirerek onaylatması bekleniyor.



Yunanistan'da hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi, anlaşma nedeniyle koalisyondan çekilmişti. Bunun üzerine, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın çağrısıyla gidilen güvenoyu yoklamasını kazanan hükümet görevde kalmıştı. Başta ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) Partisi ve ANEL olmak üzere ülkede önemli bir kesim, komşu ülkenin isminde "Makedonya" ibaresinin yer alacak olması gibi sebeplerle anlaşmaya karşı çıkıyor.