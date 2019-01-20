'Yunanistan'da 2 Türk gözaltına alındı' iddiası!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Prespa Anlaşması’na yönelik protestolar gün batımıyla sona erdi.
Polis, gösterilerde 7 kişinin tutuklanıp, 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınanlar arasında 2 Türk ve 1 Alman vatandaşının olduğu iddia edildi.
Öte yandan gösterilerde 27 polis memuru ile 8 göstericinin yaralandığı bildirildi.
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