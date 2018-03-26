Yunanistan'a Osmanlı tokadı atmıştı! Merve Akkanat'a öfke kustular

Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olan manken Merve Akkanat, Yunanistan'dan gelen teklifi ''Biz Osmanlı torunlarıyız hak edene Osmanlı tokadını vurmasını da biliriz” demişti. Yunan medyası Akkanat’ın bu açıklamasına tepki gösterdi.

Yunanistan'a Osmanlı tokadı atmıştı! Merve Akkanat'a öfke kustular

Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu belirten manken Merve Akkanat, “Türkiye’nin seçkin isimlerinden oluşan jüri karşısında kraliçe seçilmekten dolayı çok mutluyum. Top Model Of World yarışmasında Türkiye’yi temsil edeceğimden dolayı gururluyum. Önümüzdeki süreçte bir oyunculuk ya da sunuculuk kesinlikle düşünmüyorum. Şuanda istediğim ve hedeflediğim yerde olduğum için bu tarz şeylere ihtiyaç duymuyorum. Sadece modellik ve mankenlik kariyerimi devam ettireceğim” demişti.

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Yunanistan'a Osmanlı tokadı atmıştı! Merve Akkanat'a öfke kustular

''OSMANLI TOKADINI VURMASINI BİLİRİZ'': Merve Akkanat, “Yunanistan’da 30 Mart’ta yapılacak Atina Moda Haftası’ndan teklif almıştım. Fakat son zamanlarda Yunanistan’ın ülkemize karşı tutumlarından dolayı bu teklifi reddettim. Yunanistan haddini bilmeli. Çünkü biz Osmanlı torunlarıyız. Mazluma zeytin dalı uzatmasını da biliriz, hak edene Osmanlı tokadını vurmasını da biliriz” şeklinde konuşmuştu.

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Yunanistan'a Osmanlı tokadı atmıştı! Merve Akkanat'a öfke kustular

Yunan medyası Akkanat’ın bu açıklamasını “Türk manken Yunanistan’ı Osmanlı tokatı ile tehdit etti”, “İnanılmaz tahrik”, “Küstah manken” başlıkları ile duyurdu.

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Yunanistan'a Osmanlı tokadı atmıştı! Merve Akkanat'a öfke kustular

“Epsilon” televizyounda magazine programı sunan Natalia Germanu ise Akkanat için “Yazık. Bu kadar güzel kız, ama akılsız” yorumu yaptı.

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