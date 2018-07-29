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Yunanistan'a kaçak taşıyan bot battı! 3'ü bebek 6 kişi öldü 1 kişi kayıp

Yunanistan'a kaçak taşıyan bot battı! 3'ü bebek 6 kişi öldü 1 kişi kayıp

Yunanistan'ın MidilliAdası’na gitmek isteyen ve FETÖ mensubu oldukları değerlendirilen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 07:47 - Güncelleme: 29-07-2018 09:06

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve FETÖ mensubu oldukları tahmin edilen 14 kişi ile organizatör oldukları sanılan 2 kişinin bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi öldü, bir kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, FETÖ mensubu oldukları öne sürülen Türk vatandaşı 14 kişi ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişinin bulunduğu şişme bot, Ayvalık'ın Çıplak Ada açıklarında alabora oldu. 

9 KİŞİ KURTARILDI... Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen 9 kişi kurtarıldı. Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı. 

3'Ü BEBEK 6 KİŞİ ÖLDÜ... Arama kurtarma çalışmalarının ardından kimlikleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 6 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.  Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavileri sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgundaki ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

16 KİŞİDEN İKİSİ ORGANİZATÖR OLABİLİR... Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan grubun bulunduğu botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin kaybolduğunu söyledi. Kayıp kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirten Görgülüarslan, bottaki 16 kişiden 2'sinin organizatör olduğunun değerlendirildiği bilgisini verdi. Görgülüarslan, bottaki grubun FETÖ üyesi olduklarının değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Mehmet uguz 29 Temmuz 2018 08:42 Somali ye niye kaçmazlar, ABD, Kanada, AB ye kaçar Ortadogu insani. Hatta Kutsal topraklar Suudilere niye kaçmazlar. Arabanın arkasına Huzur Islam da yazmakla olmuyor. Huzur Islami tek elde yaşamakla oluyor. Şeyhlere sığlara tarikatlara cemaatlere her kafadan çatlak sese kalırsak botta hayatımızı kaybederiz. Ilimi fenni bilimi bırakır kadere kazaya dersek her şey olacağı budur.

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