Yunanistan'a göre

Araştırma kuruluşunun yaptığı ankette, Yunan halkının büyük bir çoğunluğu Yunanistan’ın toprak bütünlüğünün en büyük sorun olduğu ifade edilirken, ankete katılanların %16’sı Türkiye’yi en büyük sorun olarak gördü. Ankette, Türkiye-Yunanistan ilişkisinin önceki yıla oranla kötüye gittiğini söyleyenlerin oranı %81’ken ankete katılanların %2’si ikili ilişkilerin geliştiğini söyledi. Aynı soruya, “Bir şey değişmedi” diyenlerin oranı ise %16.



