Yunanistan'a göre "En büyük sorun" Türkiye

Son dönemde çalkantılı bir süreçten geçen Türkiye-Yunanistan ilişkisinin Ege'nin karşı tarafında nasıl algılandığı ortaya çıktı. Yunan basını, Türkiye hakkında hazırlanan bir anketin sonucunu paylaştı. Ankette, Türkiye, "En büyük sorun" olarak gösterildi.

Yunanistan'a göre

Son dönemde çalkantılı bir süreçten geçen Türkiye-Yunanistan ilişkisinin Ege'nin karşı tarafında nasıl algılandığı ortaya çıktı. Yunan basını, Türkiye hakkında hazırlanan bir anketin sonucunu paylaştı. Ankette, Türkiye, "En büyük sorun" olarak gösterildi.

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Yunanistan'a göre

Public Issue isimli kuruluş tarafından hazırlanan ve Yunanistan-Türkiye hattındaki ilişkiyi mercek altına alan ankette Yunan halkının yaşanan gelişmelere nasıl tepki verdiği ortaya çıktı. Ankete göre, Yunan halkının yüzde 44'ü Türkiye'yle savaş ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

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Yunanistan'a göre

Araştırma kuruluşunun yaptığı ankette, Yunan halkının büyük bir çoğunluğu Yunanistan’ın toprak bütünlüğünün en büyük sorun olduğu ifade edilirken, ankete katılanların %16’sı Türkiye’yi en büyük sorun olarak gördü. Ankette, Türkiye-Yunanistan ilişkisinin önceki yıla oranla kötüye gittiğini söyleyenlerin oranı %81’ken ankete katılanların %2’si ikili ilişkilerin geliştiğini söyledi. Aynı soruya, “Bir şey değişmedi” diyenlerin oranı ise %16.

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Yunanistan'a göre

Atina’nın Türkiye-Yunanistan ilişkisine müdahale etme şeklini beğenenlerin oranı %37’de kalırken, beğenmeyenlerin oranı %54 oranındaydı. Aynı ankette Yunanların %67’si Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmemesi gerektiğini söylerken, araştırmada Türkiye ile Yunanistan arasında savaş yaşanma ihtimali de gündeme geldi. Anketteki soruları yanıtlayan Yunanların %52’si iki ülkenin savaşa girmeyeceğini savunurken, %44’ü gelecek yıllarda savaş olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

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