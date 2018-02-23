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Yunanistan Türkiye'yi şikayet edecek!

Yunanistan Türkiye'yi şikayet edecek!

AB devlet ve hükümet başkanlarının bugün Brüksel’de düzenlenen gayri resmi toplantısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye’yi şikayet edecek.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 15:16 - Güncelleme: 23-02-2018 15:16

AB Zirvesi öncesi dün gece Brüksel’de bir arayan gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis zirvede Türkiye’nin Rumların tek taraflı olarak ilan ettikleri “münhasır ekonomik bölge”deki sondaj çalışmalarına müdahalesine karşı tutumlarını koordine ettiler.

Rum haber ajansına konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi, Aleksis Çipras’ın, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından “Türkiye’nin müdahalesi” konusunda Rumların pozisyonunu destekleyeceğini söyledi. Bu amaçla Aleksis Çipras’ın, bu akşam Anastasiadis’in konuşmasının ardından zirveye hitap edeceği belirtildi.

GÖRÜŞME İYİ BİR HAVADA GEÇTİ: Haberde, “Aynı kaynağa göre bir saatten biraz fazla süren görüşme, iyi bir havada geçti ve hem gayri resmi Konseyi toplantısı hem de ikili temaslarda Yunan ve Rum taraflarınca sunulacak argümanlara ilişkin koordinasyon sağlandı” denildi.

Gayri resmi AB Zirvesi’nde Avrupa Parlamentosu’nun 2019 seçimleri sonrası yapısı ile 2020 sonrası finansal çerçevenin siyasi öncelikleri gibi konular ele alınacağı bildiriliyor.

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  • Niki B. 23 Şubat 2018 17:30 AB Kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ortaya koyduğu içtihatlar karşılanmaya çalışılacak!.......

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